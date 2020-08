XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,34 EUR +1,27% (18.08.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

106,97 USD +1,24% (18.08.2020, 22:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nike-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Auf den scharfen Kursrückgang vom 1. Quartal sei bei der Nike-Aktie ein ebenso dynamischer Konter der Bullen gefolgt. Inzwischen sei der Pullback an die Haltezone bei 60 USD vollständig vergessen, denn der Titel habe jüngst einen neuen Rekordstand (107,31 USD) verbuchen können. Dank des Spurts über das alte Allzeithoch bei 105,61 USD entstehe sogar eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Darüber hinaus würden der scharfe Kursverfall und der dynamische Aufwärtsimpuls der letzten Monate unter dem Strich ein klassisches "V-Muster" entstehen lassen. Auch aus diesem Blickwinkel stehe die Börsenampel also auf "grün".In die gleiche Kerbe würden die quantitativen Indikatoren sowie der Faktor "Saisonalität" schlagen. Erstere würden den beschriebenen Ausbruch (z. B. MACD, Aroon) durch entsprechende Kaufsignale bestätigen. Zweiterer lasse auf Basis der Daten seit 2000 ab nächster Woche den Eintritt in die saisonal beste Phase des Jahres erwarten. Diese halte bis zum Jahresende an und bringe bei einer Trefferquote von 80% ein durchschnittliches Kursplus von gut 14%.Trotz der überzeugenden Perspektiven sollten Anleger einen Stopp auf Basis der jüngsten Aufwärtskurslücke bei rund 102,40/101,91 USD beachten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 19.08.2020)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:89,95 EUR +0,33% (19.08.2020, 08:41)