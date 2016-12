NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

52,08 USD +0,56% (21.12.2016, 15:50)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2016/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie könnte weiter zulegen - ChartanalyseDer Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und ist stärker gewachsen als von Analysten zuvor noch erwartet worden war - die Aktie legte nachbörslich zu und könnte jetzt damit einen nachhaltigen Boden um 50,00 US-Dollar abschließen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit den Jahreshochs aus Ende 2015 bei 68,19 US-Dollar sei jedoch noch keine signifikante Verbesserung zu erkennen - das Wertpapier von Nike stecke nach wie vor in einem intakten mittelfristigen Abwärtstrend fest und sei zuletzt auf eine markante Horizontalunterstützung um 50,00 US-Dollar zurückgefallen. Zwar sei vor wenigen Wochen eine volatile Gegenbewegung zur Oberseite gestartet, jedoch seien Käufer bislang mit einem nachhaltigen Ausbruch über die 50-Tage Durchschnittslinie gescheitert. Trotz dessen könnte das Wertpapier des Sportartikelherstellers von den überraschend guten Zahlen profitieren und weiter gen Norden zulegen, was es auch Anlegern erlaube, an potenziellen Kursgewinnen zu partizipieren.Innerhalb des vorliegenden Abwärtstrendkanals seit Dezember 2015 könnte nun die Anfang November eingeleitete Erholungsbewegung weiter fortgesetzt werden und sollte oberhalb der Kursmarke von 52,00 US-Dollar zunächst an die Vorwochenhochs bei 53,22 US-Dollar aufwärts führen. Spätestens am gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 54,63 US-Dollar sei jedoch mit einem kurzen Zwischenhalt zu rechnen.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:49,965 EUR +1,76% (21.12.2016, 15:48)