Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (04.10.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie jagt von einem Rekord zum nächsten - AktienanalyseNike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) hatte vergangenes Jahr einen schweren Durchhänger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen aber sei das Unternehmen wieder in Top-Form: In den drei Monaten bis Ende August seien die Erlöse im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 9,95 Mrd. Dollar gestiegen. Der Nettogewinn habe sogar um 15 Prozent auf 1,09 Mrd. Dollar zulegt. Besonders wichtig für Nike: Die Wachstumsdelle auf dem US-Markt sei überwunden. Die Einnahmen hätten zum zweiten Mal in Folge zugelegt, diesmal um sechs Prozent - trotz der umstrittenen Werbekampagne mit dem Football-Quarterback Colin Kaepernick. Wachstumstreiber bleibe jedoch das internationale Geschäft. Besonders in Asien und Lateinamerika sei die Nachfrage zuletzt hoch gewesen. Zudem profitiere Nike von den Fortschritten in der digitalen Vermarktung: Das Online-Geschäft habe um mehr als ein Drittel angezogen. So solle es denn auch weiter gehen: Man werde im laufenden zweiten Quartal des Geschäftsjahrs, das am 1. September gestartet sei, ähnlich kräftig zulegen wie in den vergangenen drei Monaten, habe Nike mitgeteilt.Viele Experten sehen daher trotz der starken Performance - die Nike-Aktie hat seit Jahresbeginn um fast 32 Prozent zugelegt und jagt von einem Rekord zum nächsten - immer noch Luft nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 39/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:71,45 Euro -1,68% (04.10.2018, 14:00)