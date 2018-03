Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(02.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Robert Ohmes von BofA Merrill Lynch Research:Robert Ohmes, Aktienanalyst von BofA Merrill Lynch Research, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research nehmen auf Daten des Marktforscher SportScan Bezug, wonach Nike Inc. bei Sportschuhen in der vorletzten Woche einen leicht rückläufigen Absatz verzeichnet habe. Der Gesamtmarkt habe stagnierend, was angesichts des ansonsten gewöhnlich hohen Volumens in der Woche des President's Day untypisch sei.Basketball bleibe bei Nike die schwächste Sparte. Bei Laufschuhen seien dagegen in den letzten Wochen deutliche Zuwächse zu beobachten.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Experten von BofA Merrill Lynch Research den Titel unverändert mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 42,00 USD.