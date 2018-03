Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

53,10 Euro +1,42% (26.03.2018, 14:31)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

64,63 USD +0,00% (26.03.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(26.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Matthew McClintock von Barclays:Matthew McClintock, Aktienanalyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zur Übergewichtung der Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE).Die Analysten von Barclays äußern sich nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen optimistisch. Die langfristigen Initiativen von Nike Inc. würden zunehmend Zugkraft entwickeln und kurz davor stehen, sich in den Ergebnissen in bedeutendem Umfang niederzuschlagen.Analyst Matthew McClintock ist der Ansicht, dass die Innovationen von Nile bei Verbrauchern gut ankommen werden. Außerdem werde die Zeit negativer Währungseffekte sich dem Ende zuneigen.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Experten von Barclays den Titel nach wie vor mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 75,00 USD.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:53,10 Euro -0,41% (26.03.2018, 14:21)