Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

75,27 Euro -0,05% (11.04.2019, 14:07)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

84,90 USD +0,02% (11.04.2019, 14:25, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Paul Lejuez von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Paul Lejuez von der Citigroup die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) zu kaufen.Nike Inc. sei ein dominanter Player in der globalen Sportschuh- und Bekleidungsindustrie. Der Markt sei robust und verzeichne infolge struktureller Treiber Wachstum.Analyst Paul Lejuez veranschlagt ein Kursziel für die Nike-Aktie von 100,00 USD.Die Aktienanalysten der Citigroup nehmen in ihrer Nike-Aktienanalyse die Bewertung mit einem "buy"-Votum wieder auf.Börsenplätze Nike-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:75,46 Euro +0,36% (11.04.2019, 13:49)