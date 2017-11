NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

59,20 USD -0,08% (21.11.2017, 17:37)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.11.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktie: Hervorragende Long-Chancen! ChartanalyseSeit grob 2003 befindet sich das Papier des US-amerikanischen Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) in einer intakten Aufwärtsbewegung, die sich in den letzten Jahren sogar noch beschleunigt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis Ende 2015 sei es gelungen so auf ein Verlaufshoch von 68,19 US-Dollar zuzulegen, wenig später habe sich eine knapp einjährige Konsolidierungsphase zurück auf das runde Niveau von 50,00 US-Dollar eingestellt. Seither schwanke die Aktie aber in einem 10,00 Dollar-Korridor seitwärts und werde auf der Oberseite bei grob 60,00 US-Dollar begrenzt. Da sich die Notierungen zuletzt wieder an die Jahreshochs herangearbeitet hätten und ein Ausbruch darüber als möglich eingestuft werde, würden sich hierdurch hervorragende Long-Chancen auf mittelfristiger Basis ergeben.Gelinge es Marktteilnehmern demnach die jüngsten Verlaufshochs von 60,53 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs zu überwinden, so dürfte sich eine weitere Kaufwelle in Richtung 65,00 US-Dollar in Gang setzen lassen. Übergeordnet stünde anschließend ein Test der Jahreshochs aus 2015 bei 68,19 US-Dollar an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.11.2017)Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:50,34 EUR +0,22% (21.11.2017, 17:35)