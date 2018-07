Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

65,48 EUR +0,17% (05.07.2018, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

76,57 USD +0,38% (05.07.2018, 16:34)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (05.07.2018/ac/a/n)



Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) findet allmählich zurück zu alter Form, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der US-Konzern habe im vergangenen Geschäftsquartal den Umsatz um 13 Prozent auf rund 9,8 Mrd. Dollar gesteigert. Die Schätzungen seien damit um 400 Mio. Dollar übertroffen worden. Auch der Gewinn habe sich um knapp 13 Prozent auf 1,14 Mrd. Dollar erhöht. Dabei habe Nike von einer deutlich niedrigeren Steuerquote profitiert. Weiter positiv: Erstmals seit einem Jahr habe der Konzern auf dem wichtigen Heimatmarkt die Erlöse steigern können - um circa drei Prozent auf knapp 3,9 Mrd. Dollar.Anleger hätten begeistert reagiert: Die Nike-Aktie sei zeitweise um mehr als zwölf Prozent in die Höhe geschossen und habe bei 81 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Ein Grund für den Erfolg in den USA sei die Online-Expansion gewesen. Zudem hätten sich Innovationen bei den "Nike-Air"-Sportschuhen positiv ausgewirkt. Der Löwenanteil des Wachstums sei allerdings aus dem Ausland gekommen. Vor allem in China sei es gut gelaufen. Dort seien die Einnahmen um 35 Prozent geklettert.Auch der Ausblick sei gut angekommen: Der US-Konzern habe sich vorgenommen, den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2019 im hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern. Bislang sei ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt worden, Abgerundet wurden die Zahlen und der Ausblick durch die Ankündigung eines neuen Programms zum Aktienrückkauf im Volumen von 15 Mrd. Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2018)