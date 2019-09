Paris (www.aktiencheck.de) - Anleger, die im laufenden Jahr einen Teil ihrer Ersparnisse in Industriemetalle investiert haben, brauchten gute Nerven, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly".Nach möglicher Korrektur bestehe wieder Luft nach obenDie Gerüchte hätten schon seit einiger Zeit die Runde gemacht, nun sei es offiziell. Medienberichten zufolge habe der - hinter den Philippinen - zweitgrößte Exporteur von Nickelerz und -konzentrat den Exportstopp für Nickelerz um zwei Jahre vorgezogen. Ab dem kommenden Jahr dürfe dann kein Erz mehr exportiert werden. Die damit einhergehende Sorge vor einem Angebotsengpass habe den Kurs zuletzt kräftig beflügelt. Fraglich sei jedoch, ob der Preisanstieg - in den vergangenen zwei Monaten sei der Kurs um mehr als 40 Prozent geklettert - nicht etwas zu hoch ausgefallen sei. Denn wo die Nachfrage hoch sei, würden Produzenten in der Regel alle Hebel in Bewegung setzen, um diese zu bedienen. Bereits im ersten Halbjahr hätten Nickelproduzenten weltweit ihre Produktion um rund 8 Prozent erhöht. Dass die Nachfrage hoch bleiben werde und der Kurs auf lange Sicht noch Potenzial habe, sei vor allem aufgrund der zunehmenden Elektromobilität recht wahrscheinlich, sei Nickel derzeit doch noch unerlässlich für die Produktion von Batterien für Elektroautos. Auf kurze Sicht seien weitere Kurssprünge aber nicht unbedingt zu erwarten.(13.09.2019/ac/a/m)