Bisher sei die Stahlindustrie der Hauptabnehmer von Nickel gewesen. Aber die Situation könnte sich perspektivisch ändern. Laut dem russischen Nickelproduzenten Norilsk sei Nickel das einzige Basismetall, das an der London Metall Exchange noch auf einen positiven Preistrend aufweise. Grund sei die höhere Erzeugung von Lithium-Ionen-Batterien. Bei ihrer Herstellung würden viele Rohstoffe verbraucht, neben Lithium eben auch Nickel. Die Notierung profitiere somit von der Nachfrage, die durch die Elektromobilitätsbranche entstehe.



"Der Preis war lange Zeit durch die Erwartung einer hohen Nachfrage seitens der Batterieindustrie unterstützt", hätten die Rohstoffexperten der Commerzbank jüngst festgestellt. "Batterien werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich die wichtigste Nachfragekomponente für Nickel, was dem Preis langfristig Auftrieb geben sollte."



Allerdings seien die Nickel-Mengen, die für Batterien benötigt würden, im Vergleich zum Bedarf der Edelstahlproduktion aktuell noch recht gering. Laut den Analysten von Wood Mackenzie habe die Batteriebranche 2016 einen Nickelverbrauch von weniger als zwei Prozent der Menge aufgewiesen, die zugleich in die Metallherstellung geflossen sei. Doch die Nachfrage steige stetig und schnell. Sollten sich darüber hinaus Nickel-Zink-Akkus durchsetzen, die im Labor schon jetzt so leistungsstark wie herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus seien, dann dürfte der Bedarf nach Nickel explodieren. (28.08.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Der weltweite Verbrauch an Nickel betrug im vergangenen Jahr nach Angaben der "International Nickel Study Group" (INSG) rund 2,2 Mio. Tonnen, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Davon sollten etwa zwei Drittel in die Stahlverarbeitung gegangen sein: Edelstahl-Produzenten würden Nickel als wichtige Beimischung für ihre Legierungen benötigen. Die Nachfrage an Edelstahl habe laut INSG in gleichem Zuge angezogen.