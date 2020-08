Börsenplätze Nexway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nexway-Aktie:

8,15 EUR -2,40% (17.08.2020, 17:36)



ISIN Nexway-Aktie:

DE000A2E3707



WKN Nexway-Aktie:

A2E370



Ticker-Symbol Nexway-Aktie:

NWAY



Kurzprofil Nexway AG:



Nexway AG (vormals asknet) AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: NWAY) ist ein führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce und Zahlungsverkehr. Durch die Verbindung von Technologie und Managed Services bietet die Nexway Group Lösungen für Software-, Videospiel-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, mit denen diese ihren Online-Vertrieb weltweit durchführen und ausbauen können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für den Vertrieb von Software an akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Nexway-Kunden nutzen Abonnementmodelle, lokale Zahlungsmethoden, Betrugspräventions-, Partner- und Resellermanagement sowie Customer Insights, um ihr Einkaufserlebnis zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen. Die Nexway AG ist eine 51%ige Tochtergesellschaft des in der Schweiz gelisteten integrierten E-Commerce-Service-Unternehmens The Native SA. Weitere Aktionäre der Nexway AG sind unter anderem Digital River und Softbank. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe und ist in Frankfurt notiert. (18.08.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Nexway-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nexway AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: NWAY) nach wie vor zu kaufen.Nexway habe auf der Hauptversammlung die Weichen für eine strategische Neuaufstellung auf dem Bildungsmarkt gestellt. Bislang erstelle und betreibe Nexway in diesem Bereich Software-Beschaffungsportale für Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und Unternehmen in Form von zentralen Intranet-Portalen, die berechtigte User in die Lage versetzen würden, Softwareprodukte in Form von Neuerscheinungen und Updates zu meist günstigeren Konditionen als im Stand-Alone-Fall zu erwerben.Zukünftig sollten die "Ed-Tech"-Aktivitäten nicht nur thematisch verbreitert, sondern auch durch selektive Zukäufe verstärkt werden. Als "Role Model" für diese Neuausrichtung könnte nach Einschätzung der Aktienanalysten von Sphene Capital der unlängst mit IBM abgeschlossene Hochschulrahmenvertrag dienen, nach dem Nexway die IBM-Software mit eigenen, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnittenen Dienstleistungen wie eine automatisierte, an die Semesterdauer angepasste Schlüsselverwaltung, Benutzerstatistiken oder einen Community Support kombiniere. Auch die strategische Partnerschaft mit der Schweizer Highlight Event and Entertainment (HLEE) ( ISIN CH0003583256 WKN 896040 ), deren Content-Angebote Nexway künftig vermarkten werde, sei ein Beispiel dieser aus Sicht der Aktienanalysten von Sphene Capital wertschöpfenden Strategie.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktien der Nexway AG, nimmt jedoch nach Anpassung relevanter Bewertungsparameter sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 17,90 von EUR 18,40 je Aktie (Base Case-Szenario) zurück. In einer Monte Carlo-Szenarioanalyse, in der die Aktienanalysten von Sphene Capital alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt hätten, würden sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 14,50 bzw. von EUR 20,30 je Aktie ergeben. Ähnliche Kursziele würden sich aus einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell ableiten lassen (Sekundärbewertungsmethode). Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs von EUR 8,15 ergebe sich auf Sicht von 24 Monaten ein von den Aktienanalysten von Sphene Capital erwartetes Kurspotenzial von 119,6%. (Analyse vom 18.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link