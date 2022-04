NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (05.04.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Passiere bei der Newmont-Aktie gerade Historisches? Sprich, der Sprung über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 1987 bei 79,93 USD? Charttechnisch stünden die Chancen für einen nachhaltigen Vorstoß in "uncharted territory" günstig. Nach der langjährigen Bodenbildung und einer ersten Kursrally habe der Goldminentitel seit dem Frühjahr 2020 eine seitliche Schiebezone zwischen 52 USD und 72/75 USD ausgebildet. Entsprechend sorge das jüngste Rekordlevel (83,72 USD) für einen Ausbruch aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster und somit für ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Rein rechnerisch ergebe sich dadurch ein (Mindest-)Anschlusspotenzial von gut 20 USD. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde zudem durch das neue MACD-Kaufsignal reduziert. Der besondere Charme der aktuellen Ausbruchssituation liege aber vor allem darin, dass damit auch die Kursentwicklung der letzten 40 Jahre als riesige Schiebezone interpretiert werden könne! Unter Risikogesichtspunkten biete sich entweder das o. g. Hoch von 1987 oder aber das Hoch vom Mai vergangenen Jahres bei 75,31 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Newmont-Aktie:74,11 EUR +0,05% (05.04.2022, 08:33)TSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:101,51 CAD -1,89% (04.04.2022, 22:00)