NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

37,06 USD +1,70% (28.07.2017, 22:02)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. (31.07.2017/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Seit über einem Jahr bewege sich die Newmont Mining-Aktie letztlich seitwärts. In der Konsequenz sei der Abstand zwischen oberem und unterem Bollinger Band extrem stark zusammengeschmolzen. Ein solch geringer Abstand zwischen den beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators sei in der Vergangenheit oftmals ein Vorbote eines neuen Trendimpulses gewesen. An dieser Stelle komme die aktuelle Chartsituation ins Spiel.Seit November 2016 habe der Titel ein symmetrisches Dreieck ausgeprägt. Derzeit stehe das Barrierenbündel aus der oberen Dreiecksbegrenzung (akt. bei 36,52 USD) sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (36,66/37,18 USD) zur Disposition. Gelinge die Auflösung des beschriebenen Konsolidierungsmusters, wäre dies ein Indiz dafür, dass sich der erwartete Vola-Impuls auf der Oberseite entlade. Perspektivisch dürfte das Papier dann sogar Kurs auf das Jahreshoch 2016 bei 46,07 USD nehmen. Interessant sei aktuell noch ein Blick auf den Monatschart, wo im Juli voraussichtlich ein positives Candlestickmuster in Form eines "bullish engulfing" ausgeprägt werde, welches sogar die Körper der sieben(!) vorangegangenen Monatskerzen umschließe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.07.2017)XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:31,595 EUR +1,17% (31.07.2017, 10:08)Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:31,30 EUR -0,75% (31.07.2017, 10:07)