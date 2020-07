TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

88,79 CAD -1,65% (30.07.2020, 18:20)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

66,00 USD -2,78% (30.07.2020, 18:20)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (30.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Auf den ersten Blick seien die Zahlen wenig spektakulär. Im Gegenteil: Sie würden fast enttäuschend anmuten. Immerhin habe die Goldproduktion bei Newmont Goldcorp im zweiten Quartal bei 1,3 Mio. Unzen gelegen und damit über 20% niedriger als noch im Vorjahreszeitraum. Bedenke man aber, dass das zweite Quartal von Shutdowns durch die Corona-Krise gezeichnet gewesen sei und im vergangenen Jahr die Super-Pit-Mine in Australien noch zur Produktion beigetragen habe, die mittlerweile jedoch verkauft sei, dann relativiere sich das Ganze. Und unterm Strich habe der weltgrößte Goldproduzent mit einem Gewinn von 0,32 USD die Analystenschätzungen - wenn auch knapp - schlagen können.Die niedrigere Produktion habe dann auch zu etwas höheren Kosten geführt. Diese hätten im zweiten Quartal bei 1.097 USD je Unze gelegen. Doch das Ganze sei durch den höheren Goldpreis wettgemacht worden. Der Free-Cash-Flow habe sich im zweiten Quartal auf 388 Mio. USD belaufen. Und das sei angesichts der zahlreichen Probleme, die der Konzern aufgrund von Corona zu bewältigen gehabt habe, doch beachtlich. Mit den Zahlen habe der Newmont Mining auch bekanntgegeben weiter eine Dividende von 0,25 USD pro Aktie und Quartal bezahlen zu wollen.Bedenke man, dass das zweite Quartal das mit Abstand schwierigste Quartal des Jahres gewesen sein dürfte, dann zeige sich, wie stark die größeren Produzenten bei diesem Goldpreis arbeiten würden. Hätten die Konzerne lange Jahre Mühe gehabt, überhaupt einen Gewinn zu erzielen, katapultiere der deutlich gestiegene Goldpreis die Margen nun nach oben. Kosten von knapp 1.100 USD hätte Newmont Gold noch vor zwei Jahren eine Marge von rund 200 USD beschert, jetzt sei sie mehr als dreimal so hoch. Und das wirke sich auch auf die Gewinne der Unternehmen aus. Bleibe der Goldpreis auch nur in etwa auf diesem Niveau, dürften die kommenden Quartale noch deutlich besser ausfallen, wenn die Corona-Krise und deren Auswirkungen allmählich in den Hintergrund treten würden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze Newmont Goldcorp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:55,63 Euro -3,25% (30.07.2020, 18:23)