Tradegate-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

35,075 Euro +1,73% (24.10.2019, 17:50)



NYSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:

USD 38,99 +1,59% (24.10.2019, 17:53)



ISIN Newmont Goldcorp-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Goldcorp-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Goldcorp-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Goldcorp Corp.:



Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (24.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im"Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Newmont Goldcorp Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Newmont Goldcorp-Aktie sei seit Wochen in einer Seitwärtsrange gefangen. Alle Ausbruchsversuche seien bisher gescheitert. Bußler bleibe allerdings optimistisch gestimmt für den kanadischen Konzern. Eine positive Überraschung in den kommenden Wochen und Monaten sei seiner Ansicht nicht ausgeschlossen. Newmont Goldcorp könnte zu den Gewinnern gehören, wenn der Goldpreis nach oben ausbreche. Das Unternehmen habe damit begonnen, die Produktion auf der Penasquito-Mine in Mexiko wieder hochzufahren, nachdem die Blockade der Lkw-Fahrer aufgehoben worden sei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.10.2019)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link TSE-Aktienkurs Newmont Goldcorp-Aktie:50,98 CAD +1,78% (24.10.2019, 17:52)