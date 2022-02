Tradegate-Aktienkurs Newmont-Aktie:

55,44 EUR +0,07% (08.02.2022, 16:40)



TSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

80,24 CAD -0,15% (08.02.2022, 16:31)



NYSE-Aktienkurs Newmont-Aktie:

63,14 USD -0,36% (08.02.2022, 16:32)



ISIN Newmont-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Corp.:



Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. Anfang 2019 wurde die Übernahme von Goldcorp bekannt gegeben. (08.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Newmont-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Es sei etwas ruhig geworden in Sachen Übernahmen in der Goldbranche. Doch nun schlage ausgerechnet der weltgrößte Goldproduzent Newmont zu - und zwar in Südamerika. Newmont übernehme den Anteil von Buenaventura an der Minera Yanachocha Mine, der größten Goldmine Südamerikas. Das Projekt liege in Peru.300 Millionen Dollar lasse sich Newmont die Übernahme kosten. Dazu kämen noch potenzielle weitere 100 Millionen Dollar, die aber an höhere Edelmetallpreise gebunden seien. Newmont halte nach der Transaktion 95 Prozent an dem Projekt. "Diese Akquisition gibt Newmont die Kontrolle über den Yanacocha-Distrikt, wo wir das Sulfidprojekt für eine profitable Produktion und Wertschöpfung für die nächsten Jahrzehnte positionieren", habe Newmont gesagt.Im Klartext bedeute dies: Das Sulfidprojekt könnte im Jahr 2027 in Produktion gehen und könnte in den ersten fünf Jahren 525.000 Unzen Gold jährlich produzieren. Die Kosten sollten zwischen 700 und 800 Dollar je Unze liegen. Im Gegenzug übertrage Newmont seinen Anteil an dem Join Venture La Zanja an Buenaventura. Newmont behalte für das Projekt eine Royalty. Noch sei das Projekt aber nicht in Betrieb.Newmont scheine die politische Situation in Peru eher als Momentaufnahme zu sehen und gehe dieses politische Risiko sicherlich bewusst ein. Da man bereits einen Anteil von knapp 45 Prozent an dem Projekt gehabt habe, könne man auch gut beurteilen, wie das Projekt von den Anwohnern akzeptiert sei. Insgesamt ein logische Akquisition zu einem akzeptablen Preis von Newmont, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Newmont-Aktie: