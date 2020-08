XETRA-Aktienkurs New Work-Aktie:

282,00 EUR -1,05% (06.08.2020, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs New Work-Aktie:

282,50 EUR -1,74% (06.08.2020, 12:34)



ISIN New Work-Aktie:

DE000NWRK013



WKN New Work-Aktie:

NWRK01



Ticker-Symbol New Work-Aktie:

NWO



Kurzprofil New Work SE:



Die New Work SE (ISIN: DE000NWRK013, WKN: NWRK01, Ticker-Symbol: NWO) engagiert sich mit ihren Marken, Services und Produkten für eine erfüllendere Arbeitswelt und schreibt damit das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte der XING SE. Gegründet als professionelles Netzwerk openBC von Lars Hinrichs, erfolgte 2006 die Umbenennung in XING und 2019 in New Work SE. Damit trägt das Unternehmen sein überzeugtes Engagement für eine bessere Arbeitswelt auch im Namen - New Work ist die sichtbare Klammer aller Firmenaktivitäten. Das Unternehmen ist seit 2006 börsennotiert. Die New Work SE agiert als zentrale Führungs- und Steuerungsholding und dient als Serviceabteilung der Töchterfirmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und beschäftigt seine insgesamt rund 1.900 Mitarbeiter auch an weiteren Standorten von München über Wien bis Porto. Weitere Infos unter http://www.new-work.se und https://nwx.new-work.se/. (06.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - New Work-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Karrierenetzwerks New Work SE (ISIN: DE000NWRK013, WKN: NWRK01, Ticker-Symbol: NWO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.New Work habe ordentliche Ergebnisse erzielt. Der Umsatz habe im 1. Halbjahr bei 136 Mio. Euro gelegen, was einem Plus von 6% entspreche. Für 2020 sei man zuversichtlich, dass die anvisierten 275 bis 285 Mio. Euro beim Umsatz letztendlich erreicht werden könnten. Den Chart halte der Börsenexperte für sehr spannend. Seit einigen Wochen befinde sich die New Work-Aktie in einer Seitwärtsbewegung. Sie liege aber oberhalb der 200-Tage-Linie. Es könnte nun durchaus einen Impuls geben, der den Titel oben ausbrechen lasse. Dann sollten relativ schnell 300 Euro und darüber für die New Work-Aktie erreichbar sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.08.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze New Work-Aktie: