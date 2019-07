Wien (www.aktiencheck.de) - Die Umfragen zu den Neuwahlen in Griechenland favorisieren die Nea Dimokratia (ND) unter Kyriakos Mitsotakis mit einem Vorsprung von fast 10% gegenüber der regierenden Partei SYRIZA von Alexis Tsipras, so Gregor Holek, Fondsmanager im Team "Aktien, CEE & Global Emerging Markets" bei Raiffeisen Capital Management.



Das erwartete Ergebnis für ND von 35 bis 40% der Stimmen würde gemäß der griechischen Wahlarithmetik eine absolute Mehrheit im Parlament bedeuten. Der Finanzmarkt habe auf die Ankündigung von vorgezogenen Wahlen äußerst positiv reagiert. Der Aktienmarkt liege seit Jahresbeginn mit mehr als 40% im Plus und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen würden bei 2,3% notieren. Von der neuen Regierung werde ein deutlich wirtschaftsfreundlicher Kurs erwartet. So könnten beispielsweise die Unternehmenssteuern von derzeit 28% auf 20% gesenkt werden. Aus Anlegersicht stünden die Zeichen auf weitere Erholung. (02.07.2019/ac/a/m)



