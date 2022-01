Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Volkswirte der NORD LB gehen in ihrer Neujahrsprognose davon aus, dass sich der gesamtwirtschaftliche Erholungsprozess im laufenden Jahr weiter fortsetzt, so die Analysten der NORD LB.In Deutschland habe sich das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 voraussichtich um knapp 3 Prozent erhöht und damit einen Gutteil des vorherigen coronabedingten Konjunktureinbruchs aufgeholt. Allerdings sei die reale Wirtschaftsleistung zum Ende des Jahres von einer heftigen vierten Corona-Infektionswelle eingebremst worden. Entsprechend würden die Volkswirte auch mit einem schwierigen Winterhalbjahr rechnen. "Die aktuelle Corona-Welle trifft die Wirtschaft in einer Schwächephase. Neben den Liefer- und Materialengpässen belastet vor allem der Kostenschub durch den breiten Preisanstieg bei Energie und Rohstoffen die Unternehmen", habe Christian Lips, Chefvolkswirt der NORD LB gesagt. "Mit einer Besserung der Coronalage und einem Abklingen der angebotsseitigen Restriktionen wird die deutsche Wirtschaft im Sommer von kräftigen Nachholeffekten profitieren und zu einer deutlich höheren Wachstumsdynamik zurückkehren." In der Summe rechne die NORD LB in Deutschland für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 3,5 Prozent. Skeptisch würden die Experten auf die Preisentwicklung schauen. Für das Gesamtjahr 2022 gehen sie von einer Inflationsrate von 3,2 Prozent für Deutschland und den Euroraum aus. "Die erhöhte Inflation dürfte mehr und mehr zu einem echten Problem für die EZB werden. Vor allem muss die Notenbank die Risiken möglicher Zweitrundeneffekte im Blick behalten", so Christian Lips.Etwas optimistischer als für Deutschland seien die Volkswirte für den gesamtwirtschaftlichen Erholungsprozess in Niedersachsen. Für das Gesamtjahr 2021 würden die Experten mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 3,6 Prozent rechnen. Dr. Eberhard Brezski, Volkswirt bei der NORD LB, habe in diesem Zusammenhang gesagt: "Leider wird der Aufschwung aber auch hierzulande durch verschiedene Faktoren gebremst. Dazu zählen nicht zuletzt die Lieferengpässe bei vielen Rohstoffen und Vorleistungsgütern sowie die damit einhergehenden Preissteigerungen. Sie haben insbesondere in der Industrie zu einem Produktionsstau geführt - die vollen Auftragsbücher können nicht zeitnah abgearbeitet werden. Diese Situation wird sich zunächst so fortsetzen, im Jahresverlauf aber sukzessive abmildern." Für das Jahr 2022 gehe die NORD LB für Niedersachsen von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von knapp 4 Prozent aus. (12.01.2022/ac/a/m)