Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Biraj Borkhataria von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Biraj Borkhataria vom Investmenthaus RBC Capital Markets äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) im Rahmen einer Neueinschätzung die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Exxon Mobil Corp. demonstriere beständig eine erstklassige Geschäftsausführung und erwirtschafte überlegene Erträge. Die Analysten von RBC Capital Markets haben keinen Zweifel an der Fortsetzung dieser positiven Trends, vor allem angetrieben durch die Downstream-Aktivitäten.Allerdings trage die Bewertung der Exxon Mobil-Aktie im Vergleich zur Peer Group diesem Szenario bereits ausreichend Rechnung. Zudem fürchtet Analyst Biraj Borkhataria eine Zunahme bei den Investitionen, sowohl in organischer als auch anorganischer Hinsicht.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets nehmen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit dem einem "sector perform"-Rating und einem Kursziel von 95,00 USD wieder auf.Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:70,53 EUR +0,01% (07.07.2017, 15:36)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:70,47 EUR +0,44% (07.07.2017, 15:35)