Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die neue Regierung Deutschlands hat ihren Koalitionsvertrag vorgestellt, so Anja Nieberding, Country Head Germany bei NN Investment Partners.



Darin heiße es unter anderem: "Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität". Man wolle ein Regelwerk schaffen, "das den Weg frei macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen." Als Asset Manager mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich des verantwortungsbewussten Investierens, begrüße NN Investment Partners (NN IP) dieses starke Bekenntnis. NN IP fördere mit seinen Investments schon seit langem Anbieter erneuerbarer Energien und engagiere sich bei den investierten Unternehmen für eine Reduktion der CO2-Emissionen.



Ein weiterer Punkt des vorgelegten Koalitionsvertrags, der uns als Asset Manager natürlich freut, ist die "teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung", so die Experten von NN Investment Partners. Zwar bleibe dies hinter den Erwartungen, die im Wahlkampf geschürt worden seien, zurück, aber dennoch würden die Experten dies als einen Schritt in die richtige Richtung werten. Die so genannte Aktienrente scheine erstmals vom Tisch, jedoch lasse die neue Koalition Geldanlagen zu, in die institutionelle Investoren seit jeher für die Altersvorsorge investieren würden: Immobilien, natürlich Aktien, Beteiligungen oder Infrastrukturinvestments, z.B. erneuerbare-Energie-Anlagen. (26.11.2021/ac/a/m)





