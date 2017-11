Tradegate-Aktienkurs Wal-Mart-Aktie:

Kurzprofil Wal-Mart Stores Inc.:



Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart-Aktienanalyse von Analyst Scot Ciccarelli von RBC Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Scot Ciccarelli, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des US-Einzelhändlers Wal-Mart Stores Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) nunmehr die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Das Gewinnwachstum von Wal-Mart Stores Inc. dürfte nach Ansicht der Analysten von RBC Capital Markets wegen des mehrjährigen Investitionszyklus gedämpft ausfallen. Aber am Ende werde Amazon.com ein echter Konkurrent gegenüber stehen.Die Anhebung des Rating stehe vor allem im Zusammenhang mit der Verbesserung des Filialumfelds und Arbeitskraftmodells sowie der Stärkung der e-Commerce-Aktivitäten.Die Neubewertung der Wal-Mart-Aktie dürfte sich im Zuge einer Aufhellung des Sentiments fortsetzen, so die Einschätzung des Analysten Scott Ciccarelli.