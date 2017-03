Die chinesischen Internetriesen Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) und Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) würden ebenfalls beträchtliche Summen in neue Dienstleistungen investieren. Sie würden in China zu den größten Investoren in Forschung und Entwicklung (R&D) gehören und seien weltweite Innovationsführer im Bereich elektronischer Zahlungssysteme. Die Zeiten, in denen chinesische Unternehmen ausländische Innovationen für den Heimmarkt kopiert hätten, seien vorbei. Diese Unternehmen seien heute Vorreiter in ihren Sektoren.



Ein zweiter Faktor sei der strategische Erfolg am Heimmarkt. Aufgrund des steigenden Konsums sei der chinesische Binnenmarkt in vielen Branchen bereits so groß, dass es für Unternehmen ausreiche, an der Spitze des Heimatmarktes zu stehen, um gleichzeitig zu den weltgrößten Unternehmen gehören. Xiaomi sei bereits der größte Smartphone-Hersteller weltweit gewesen, noch bevor es sein erstes Gerät exportiert habe - dank des überragenden Erfolgs seiner Telefone auf dem chinesischen Festland. Huawei sei bei Xiaomi eingestiegen, als die Verkaufszahlen zurückgegangen seien und das Start-up mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt habe und habe sich somit umkämpfte lokale Marktanteile gesichert.



Huawei sei somit ebenfalls in die Top 5 der Welt aufgestiegen. Sollte das Unternehmen seinen Platz in der globalen Rangliste verlieren, werde sicherlich ein chinesischer Konkurrent seinen Platz einnehmen. Unter die Weltbesten hätten es vor kurzem auch die chinesischen Unternehmen Oppo und Vivo geschafft, die vor zwölf Monaten international noch unbekannt gewesen seien, sich aber rasch am Heimmarkt durchgesetzt hätten.



Dieses Muster sei auch in anderen Sektoren zu beobachten. Die TV-Marken Hisense, TCL und Skyworth würden einen Anteil von je 15 Prozent am chinesischen Heimatmarkt halten, der sich auf rund 160 Millionen Fernseher pro Jahr belaufe. Die Qualität der besten Produkte verbessere sich stetig und nähere sich internationalen Standards an - auch wenn diese Marken noch nicht mit südkoreanischen oder japanischen Herstellern konkurrieren könnten. Sie hätten das Potenzial, weiter in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.



Comac, der Hersteller des ersten kommerziellen Kurzstreckenflugzeugs Chinas, könne sein Produktangebot ausweiten, da er auf eine beträchtliche Binnennachfrage zurückgreife. Das erste Modell des Unternehmens, der ARJ 21, ein Kurzstreckenflugzeug mit 90 Sitzplätzen, sei bereits mehr als dreihundertmal für insgesamt elf Milliarden US-Dollar verkauft worden. Fast alle Käufer seien Chinesen gewesen. Comac habe diesen Erfolg genutzt und jüngst eine Kooperation mit Russland für ein gemeinsames Langstreckenflugzeug angekündigt. Boeing und Airbus würden sich noch nicht bedroht fühlen, würden aber einräumen, dass auf lange Sicht eine reale Konkurrenzgefahr bestehe.



Drittens, würden Akquisitionen eine strategische Rolle für chinesische Unternehmen spielen. Das Tempo der Übernahmen ausländischer Unternehmen durch chinesische Marktführer scheine sich beschleunigt zu haben. Die Automobilhersteller würden gezielt ehrgeizige Akquisitionen ins Visier nehmen. Geely habe Volvo gekauft und Dongfeng Motors sei Teilhaber an PSA geworden. Lenovo habe vor einiger Zeit das PC-Geschäft von IBM übernommen und sich somit internationale Marktanteile gesichert. Die Automobilhersteller würden dieselbe Strategie anwenden. Geely habe das Know-how von Volvo genutzt, um einen Wagen ausschließlich für den chinesischen Premium-Markt zu bauen. Außerdem habe der Konzern eine Volvo-Fabrik in China eröffnet, als kostengünstige Produktionsstätte für den US-Markt.



Tsinghua Unigroup habe noch größere Ambitionen und die Halbleiterunternehmen Spreadtrum, RDA und Powertech akquiriert. Der Konzern sei aber in Taiwan und den USA vor kurzem auf Widerstand gestoßen, da die Akquisitionsziele für die beiden Länder sensible Angelegenheiten seien. Es sei wahrscheinlich, dass dieser Widerstand einen Konzern wie Tsinghua bei seinen Übernahmebestrebungen bremsen werde, aber seine langfristigen Pläne deswegen nicht grundsätzlich ändere. Denn auf China entfalle mehr als ein Viertel der weltweiten Nachfrage nach Speicherchips. Die Erhöhung der heimischen Produktion sei daher eine nationale Priorität.



Obwohl die einzelnen Sektoren sehr unterschiedlich seien, hätten alle diese Unternehmen eines gemeinsam: Sie würden von der Neuausrichtung des chinesischen Wirtschaftsmodells hin zum Konsum profitieren und ihren Anteile am Heimatmarkt nutzen, um international in Bereiche vorzustoßen, die für chinesische Unternehmen neu seien. Dies sei einer der Gründe, weshalb der Anteil Chinas am Welthandel stetig steige. Trotz der berechtigten Sorgen über den chinesischen Finanzsektor scheine dieser Trend genug stark zu sein, um anzudauern. (01.03.2017/ac/a/m)







