Andere Social-Media-Plattformen wie Twitter oder die Facebook-Mutter Meta würden mit etwa sechsmal kommendem Umsatz gehandelt. Gleichzeitig wachse Nextdoor deutlich schneller als die großen Rivalen: Für das dritte Quartal weise das Unternehmen ein Umsatzplus von 66 Prozent aus. Bei Meta seien es 38 gewesen, bei Twitter 37 Prozent.



Mit dem hyperlokalen Ansatz und dem rasanten Wachstum sei Netxdoor ein spannender Börsenneuling. Aufgrund der hohen Bewertung bleibt "Der Aktionär" an der Seitenlinie, behält das Unternehmen aber auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 08.11.2021)



Nextdoor ist eine Plattform, die Nachbarn miteinander vernetzt. Das Ziel ist es, eine freundlichere Welt zu schaffen, in der jeder eine Nachbarschaft hat, auf die er sich verlassen kann. Nachbarn auf der ganzen Welt wenden sich täglich an Nextdoor, um vertrauenswürdige Informationen zu erhalten, Hilfe zu geben und zu erhalten, Dinge zu erledigen und reale Verbindungen zu Menschen in der Nähe aufzubauen - Nachbarn, Unternehmen und öffentlichen Diensten. Heute verlassen sich Nachbarn in mehr als 280.000 Nachbarschaften in 11 Ländern auf Nextdoor. In den USA nutzt fast jeder dritte Haushalt das Netzwerk. Nextdoor hat seinen Sitz in San Francisco. Weitere Informationen und Bilder: nextdoor.com/newsroom. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Montag gibt Nextdoor sein Debüt an der NASDAQ, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Die Plattform, die Nachbarn miteinander vernetze, fusioniere mit dem SPAC Khosla Ventures Acquisition Co. II (ISIN US4825051042/ WKN A2QR2V). Zur Finanzierung des weiteren Wachstums, bei dem Nextdoor Giganten wie Twitter oder Facebook schlage, würden die Amerikaner einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln.Der Deal spüle der Social-Media-Plattform insgesamt 674 Millionen Dollar in die Kasse. Davon würden 404 Millionen auf Mittel aus dem SPAC und 270 Millionen Dollar auf das PIPE-Investment entfallen.Nach der Kurs-Rally am Freitag komme Nextdoor zum Börsenstart am Montag auf eine Bewertung von fast fünf Milliarden Dollar. Bei einem erwarteten 2022er Umsatz von 252 Millionen Dollar ergebe sich ein Umsatz-Multiple von über 19.