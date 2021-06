Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



DE000A1MME74



A1MME7



NF4



Die Netfonds Gruppe (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4) ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. (08.06.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Netfonds-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Netfonds-Aktie (ISIN: DE000A1MME74, WKN: A1MME7, Ticker-Symbol: NF4).Netfonds habe gestern ausgewählte Umsatz-und Ergebniskennziffern zum Jahresauftaktquartal berichtet und eine erfreuliche Wachstumsdynamik gezeigt. Aufgrund der starken Traktion bei Depot-Neueröffnungen und eines damit einhergehenden Anstiegs der Assets under Administration auf 18,2 Mrd. Euro (+32,8% yoy) werde im Gesamtjahr nun ein Brutto-Konzernumsatz von 180 Mio. Euro (zuvor: 165 bis 170 Mio. Euro) angestrebt.Das Umsatzwachstum (brutto +23,2% yoy) sei von den Geschäftsbereichen Wholesale (+15,6% yoy auf 23,6 Mio. Euro) sowie Regulatory & Technology (+47,9% yoy auf 15,0 Mio. Euro) getragen worden. Aufgrund des unterjährig schwankenden Geschäftsverlaufs sowie Corona-bedingter Verzögerungen bei den Grundbuchämtern sei der Bruttoerlös im Bereich Real Estate, Products & Marketing mit 2,5 Mio. Euro (-10,7% yoy) hingegen rückläufig gewesen, was nach Unternehmensangaben jedoch zu entsprechenden Nachholeffekten v.a. in der zweiten Jahreshälfte führen sollte.Ergebnisseitig habe Netfonds eine auf 20,8% verbesserte Rohertragsmarge (+60 BP yoy) erzielt. Das EBITDA habe sich um 122,2% yoy erhöht, während sich das EBIT mit 0,54 Mio. Euro (Vj. 0,03 Mio. Euro) vervielfacht habe. Damit verdeutliche die Gesellschaft nach Erachten des Analysten, dass sich die Investitionen der vergangenen Jahre aufgrund positiver Marktbedingungen (intensivierte Regulierung, beschleunigte Schließung von Bankfilialen sowie zunehmender Allfinanz-Beratungsbedarf) sukzessive auszahlen würden.Die KPIs hätten in Q1/21 deutlich erhöht werden können, weshalb Netfonds zumindest umsatzseitig bereits einen leicht verbesserten Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben habe. Hinsichtlich der kommenden Entwicklung sollten insbesondere eine nachhaltige Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche sowie der Ausbau des digitalen Produktangebots weiter Früchte tragen. Nach Anpassung der Analystenprognosen erhöhe sich das DCF-basierte Kursziel auf 42,00 Euro (zuvor: 41,00 Euro).Sebastian Weidhüner, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Netfonds-Aktie. (Analyse vom 08.06.2021)