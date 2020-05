Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (08.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Um die wirtschaftlichen Coronafolgen abzufedern, weite Mexiko ab 1. Juni seine Mehrwertsteuer-Regelungen auf digitale Dienstleistungen aus. Davon sei auch Netflix konkret betroffen. Diese zusätzliche Belastung leite der US-Streamingriese direkt an seine mexikanischen Kunden weiter - mit einer kleinen Ausnahme.Für mexikanische Netflix-Kunden mit Standard- oder Premiumabo (9 bzw. 12 USD im Monat) erhöhe sich der Preis um 16%. Nutzer mit Basis-Abo (7 USD im Monat) kämen günstiger davon, hier übernehme Netflix 50% der Zusatzbelastung. Insgesamt hätten 2,7 Mio. Mexikaner den Service abonniert. Mit dieser Geste hoffe der US-Konzern, möglichst viele Kunden zu halten. Ein plötzlicher Preisanstieg von 16% könnte einige zur Kündigung veranlassen - trotz der Unterhaltung, die Netflix im Lockdown biete.Die Aktie des Krisenprofiteurs habe im ersten Jahresdrittel über 35% an Wert gewonnen. Im vergangenen Quartal hätten außerdem knapp 16 Mio. neue Abonnenten statt der erwarteten 8 Mio. gezählt werden. Ende März habe Netflix dank Corona-Produktionsstopps 5,2 Mrd. USD Cash in der Kasse. Das Teil-Entgegenkommen bei der neuen Steuer sollte finanzierbar sein.Mit knapp 3 Mio. Abonnenten sei Mexiko für Netflix ein kleiner Markt. Aber auf die Idee, die Krisenprofiteure in der Rezession mehr zur Kasse zu bitten, könnten noch weitere Länder kommen. In der EU existiere übrigens seit 2015 eine Mehrwertsteuer-Regelung für Streamingservices. Die Netflix-Aktie sei angesichts zunehmender Konkurrenz (zu) hoch bewertet (2021er-KGV von 50). Das Papier sei auf diesem Niveau kein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: