Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) konnte - wie bereits in der gestrigen Aussendung - trotz des verschärften Konkurrenzkampfs stark wachsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Alibaba-Aktie (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) habe bei ihrer US-Notiz um 5,5% zugelegt, nachdem Unternehmensgründer Jack Ma, von dem es in den vergangenen drei Monaten kein Lebenszeichen gegeben habe, wieder aufgetaucht sei. Mas Wiedererscheinen habe offensichtlich die Sorgen um die Zukunft des in die Schusslinie Pekings geratenen Online-Riesen dämpfen können.Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) sei im zweiten Geschäftsquartal stärker gewachsen als erwartet und habe seine Jahresprognose 2020/21 erhöht. Dabei hätten die US-Amerikaner weiter von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wasch- und Reinigungsprodukten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie Gesundheitsprodukten profitiert. Trotz des guten Ergebnis seien die Aktien 1,3% tiefer aus dem Handel gegangen.