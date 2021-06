Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Streamingdienstes Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer furiosen Rekordjagd im vergangenen Jahr befinde sich die Aktie von Netflix seit Monaten in einer Konsolidierungsphase. Doch diese dürfte bald enden. Das würden zumindest die Analysten der Credit Suisse glauben. Netflix trage immer noch die Krone, wenn es um Originalinhalte gehe. Die Analysten würden erwarten, dass der Streaming-Dienst seine Dominanz unter den neuen Wettbewerbern erneut behaupten werde.Analyst Douglas Mitchelson habe die Aktie von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und sich dabei auf Ergebnisse einer Umfrage der Credit Suisse unter US-Konsumenten berufen, die eine hohe Nutzerzufriedenheit mit der Streaming-Plattform zeigten. "Netflix-Nutzer greifen tatsächlich häufiger zuerst zu Netflix als zum Live-Fernsehen - ein wichtiger Hinweis darauf, wie sich die Sehgewohnheiten verschoben haben", so Mitchelson. Die Umfrageteilnehmer hätten die Originalinhalte von Netflix betont, ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Streaming-Plattformen. Darüber hinaus hätten 91 Prozent der Nutzer angegeben, dass sie mit Netflix zufrieden seien, ein höherer Anteil als bei jedem anderen Streaming-Dienst.Ein starker Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten im vierten Quartal und 2022 - einschließlich neuer Staffeln der Netflix-Originalserien "Stranger Things" und "Bridgerton" - sollte laut Mitchelson das weitere Wachstum unterstützen. Die Underperformance habe die Netflix-Aktie billig gemacht, so die Credit Suisse. Die Aktie werde nur mit dem 18fachen des für 2025 geschätzten Gewinns gehandelt, so die Firma. Die Credit Suisse habe ihr Kursziel von 586 Dollar für Netflix beibehalten.Anleger halten an ihrer Position fest - Es wird Zeit, dass das Papier wieder Fahrt aufnimmt, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: