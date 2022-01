Wien (www.aktiencheck.de) - Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) konnte zwar solide Quartalszahlen vorweisen und beim Gewinn die Erwartungen sogar deutlich übertreffen, erreichte aber die eigene Prognose der Neu-Abonnenten nicht mehr ganz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zudem habe ein sehr verhaltener Q1-Ausblick für massive Enttäuschung gesorgt. Die Aktie sei um rund 22% eingebrochen.



Nach dem massiven Abverkauf der Aktie von Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) am Tag zuvor erfolgte mit einem Plus von 11,6% am Freitag eine Gegenreaktion gefolgt. Auf die Aussicht, aufgrund der schwachen Nachfrage die Produktion von Fitnessgeräten vorübergehend einstellen zu wollen, habe man im Unternehmen erklärt, nun signifikante Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren. (24.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >