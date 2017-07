Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.07.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktie markiert Rekordhoch! ChartanalyseDer Onlinevideodienst Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) übertraf im vergangenen Quartal die Wachstumserwartungen der Analysten und setzt sich hierdurch ganz klar von der Konkurrenz die Amazon oder Maxdome ab - zudem notiert die Aktie kurz vor ihren Allzeithochs und könnte diese sogar noch überbieten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im abgelaufenen Quartal habe der Konzern gut fünf Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen, zuvor sei man noch von gut drei Millionen ausgegangen. Die Aktie sei am Montag nachbörslich um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch von rund 179,00 US-Dollar angesprungen, was auch den exklusiven Eigenproduktionen geschuldet sei. Damit setze sich der Streaminganbieter nämlich deutlich von der Konkurrenz ab und schnappe den Gegenspielern immer mehr Kunden weg. Der Konzernumsatz sei im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 2,8 Milliarden US-Dollar angestiegen, der Gewinn habe sogar von 41,00 auf 66,00 Millionen US-Dollar zugelegt. Derzeit könne Netflix knapp 104 Millionen Zuschauer zu seinen Kunden zählen und werde hierdurch auch immer mutiger bei seinen Prognosen. Mit steigenden Kundenzahlen könne Netflix auch immer aggressiver bei seiner Strategie vorgehen und Amazon & Co. Paroli bieten.Die ausgezeichneten Quartalsdaten würden die Strategie des Managements bestätigen - Investoren hätten die Aktie nachbörslich um gut elf Prozent auf rund 179,00 US-Dollar angehoben. Auf diesem Niveau wird auch der heutige reguläre Handelsbeginn erwartet - Charttechnisch lässt sich dennoch kurzfristig ein Kurszielbereich um 200,00 US-Dollar ableiten, dass binnen weniger Handelswochen auch erreicht werden könnte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.07.2017)Börsenplätze Netflix-Aktie:153,40 EUR +9,49% (18.07.2017, 14:33)Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:153,26 EUR +8,83% (18.07.2017, 14:49)