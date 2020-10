Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 630,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 16.10.2020 670,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Nat Schindler 16.10.2020 610,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 16.10.2020 630,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 15.10.2020 634,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 15.10.2020 570,00 Buy Jefferies Alex Giaimo 14.10.2020 534,00 Overweight Piper Sandler Yung Kim 14.10.2020 670,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 14.10.2020 625,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 09.10.2020 650,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 07.10.2020 600,00 Outperform Robert W. Baird William Power 02.10.2020 - Equal-weight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 29.09.2020 420,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 28.09.2020 - Market perform Raymond James Andrew Marok 09.09.2020 525,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 19.08.2020

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

456,70 EUR +0,84% (19.10.2020, 19:04)



Xetra-Aktienkurs Netflix-Aktie:

452,30 EUR -1,71% (19.10.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

538,365 USD +1,43% (19.10.2020, 18:51)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.10.2020/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 670,00 oder 420,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 20.10.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Nat Schindler, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 16.10.2020 weiterhin auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 575,00 auf 670,00 USD erhöht. Der Analyst nehme eine "vorsichtige Haltung" zum Abonnentenwachstum ein, die in die Q3-Ergebnisse von Netflix am 20. Oktober einfließe, sei jedoch der Ansicht, dass die langfristige Story "stärker als je zuvor" sei.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Benchmark Company. Analyst Matthew Harrigan hat das "sell"-Rating in einer Aktienanalyse vom 28.09.2020 bekräftigt. Das Kursziel wurde von 425,00 USD auf 420,00 USD gesenkt. Die Programmproduktion von Disney + (DIS), Hulu, Amazon Prime und HBO Max sei "wahrscheinlich von vergleichbarer und manchmal höherer Qualität als die von Netflix", argumentiere Harrigan. Er habe jedoch angemerkt, dass er von der Kontroverse um "Cuties" keine dauerhaften Auswirkungen der US-Stornierung erwarte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: