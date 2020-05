Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 500,00 Buy Loop Capital Alan Gould 29.04.2020 485,00 Outperform Imperial Capital David Miller 23.04.2020 475,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Matthew Thornton 22.04.2020 485,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 22.04.2020 370,00 Neutral Rosenblatt Securities Bernie McTernan 22.04.2020 480,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 22.04.2020 500,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 22.04.2020 198,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 22.04.2020 465,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 22.04.2020 480,00 Outperform Raymond James Justin Patterson 22.04.2020 500,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 22.04.2020 460,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 22.04.2020 460,00 Hold Stifel Nicolaus Scott Devitt 22.04.2020 390,00 Neutral Instinet Mark Kelley 22.04.2020 580,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 22.04.2020 500,00 Overweight Piper Sandler Michael Olson 22.04.2020 500,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 22.04.2020 540,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 22.04.2020 535,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 22.04.2020 535,00 Buy UBS Eric Sheridan 22.04.2020

396,00 EUR +1,02% (05.05.2020, 16:56)



392,00 EUR +0,04% (05.05.2020, 16:23)



425,75 USD -0,56% (05.05.2020, 16:42)



US64110L1061



552484



NFC



NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (05.05.2020/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 580,00 oder 198,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 21.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. April zu entnehmen ist, sei die Anzahl der Bezahlabos in den drei Monaten bis Ende März weltweit um 15,8 Mio. in die Höhe geschossen. Damit habe Netflix das Vierteljahr mit seinem bislang größten Kundenandrang verbucht und sowohl die eigene Prognose als auch die Erwartungen der Analysten bei Weitem übertroffen. Zum Quartalsende habe es Netflix auf knapp 183 Mio. bezahlte Mitgliedschaften gebracht. Das Wachstum habe im März rasant zugelegt, als die Menschen in immer mehr Ländern wegen des Coronavirus angewiesen worden seien, möglichst zuhause zu bleiben. Auch finanziell sei es rund gelaufen: Die Erlöse seien im Jahresvergleich um rund 28% auf 5,8 Mrd. USD gestiegen. Der Gewinn sei mit 709 Mio. USD (653 Mio. Euro) mehr als verdoppelt worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 22.04.2020 weiterhin auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 490,00 auf 580,00 USD erhöht. Der Analyst habe die Prognosen für das Abonnentenwachstum und das langfristige EBITDA-Margenziel des Unternehmens nach den "unbestreitbar starken" Ergebnissen des ersten Quartals und den Prognosen für das zweite Quartal nach oben revidiert.Während die deutlich besseren als erwarteten Abonnentenergebnisse von den weltweiten "bleib-zu-Hause"-Bestellungen im Zusammenhang mit COVID-19 getrieben worden seien, beschleunige der Virus nur die bereits bestehenden Trends, nämlich die Umstellung der Verbraucher vom traditionellen Pay-TV auf Direct-to-Verbraucher und festige Netflix' Position als dominierender globaler Direkt-zu-Verbraucher-Betreiber auf "absehbare Zeit".Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat das "underperform"-Rating in einer Aktienanalyse vom 22.04.2020 bekräftigt. Das Kursziel wurde von 194,00 auf 198,00 USD angehoben. Die Q1-Abonnentenzahl habe die Prognosen und Erwartungen übertroffen, wobei negative F/X-Auswirkungen zu den Inline-Finanzergebnissen beitragen würden. Die Guidance für Q2 habe weit über vorherigen Erwartungen gelegen und die anhaltenden Auswirkungen der "bleib-zu-Hause"-Richtlinien auf der ganzen Welt widergespiegelt. Dennoch gehe Pachter davon aus, dass die Ausgaben für Inhalte über viele Jahre hinweg einen erheblichen Geldverbrauch auslösen würden. Die Migration von Inhalten zu konkurrierenden Dienstleistern und Preiserhöhungen könnten das Abonnentenwachstum verlangsamen, und ein durchweg negativer Free Cashflow mache die DCF-Bewertung spekulativ, behaupte er.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Netflix-Aktie: