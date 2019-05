Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 375,00 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 17.05.2019 440,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 13.05.2019 458,00 Outperform Imperial Capital - 26.04.2019 450,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 17.04.2019 420,00 Buy UBS Eric Sheridan 17.04.2019 450,00 Outperform Credit Suisse - 17.04.2019 450,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 17.04.2019 460,00 Buy Goldman Sachs Heath Terry 17.04.2019 480,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 16.04.2019 400,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 16.04.2019 400,00 Buy Stifel Nicolaus Scott Devitt 16.04.2019

XETRA-Aktienkurs Netflix-Aktie:

319,80 EUR -1,45% (17.05.2019, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

319,75 EUR -0,73% (17.05.2019, 16:34)



Nasdaq-Aktienkurs Netflix-Aktie:

356,95 USD -0,66% (17.05.2019, 16:33)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker Symbol Netflix-Aktie Deutschland:

NFC



Nasdaq Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 480,00 oder 375,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 16.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. April zu entnehmen ist, habe Netflix die Erlöse im Auftaktquartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr 22% auf 4,5 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei von 290 auf 344 Mio. Dollar (305 Mio. Euro) geklettert. Damit seien die Prognosen der Wall Street-Analysten klar übertroffen worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, in einer Aktienanalyse vom 16.04.2019 den Titel weiterhin mit "outperform" eingestuft und das Kursziel bei 480,00 USD belassen. Der Video-Streaming-Anbieter habe ein solides Zahlenwerk vorgelegt, so der Analyst. Das Wachstum der Abonnentenzahl sollte sich auch weiterhin noch beschleunigen. Seine Empfehlung für die Aktie sei damit voll intakt.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Barclays. Analyst Kannan Venkateshwar hat das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 375,00 USD in einer Aktienanalyse vom 17.05.2019 bekräftigt. Der Analyst weise auf die große Bedeutung von Deals in Bezug auf Großhandelssubskriptionen hin. Nach Berücksichtigung der Auswirkungen durch Kundenabwanderungen dürfte dieser Kanal für 22% der Neukundengewinne von Netflix Inc. im Heimatmarkt verantwortlich sein. Nach der Übernahme von Sky sei Comcast wahrscheinlich der wichtigste Großhandelskunde. Rund 32% der der Gesamtabonnenten stamme aus dieser Quelle. Da diese Art von Deals wahrscheinlich weiter zunehmen würden, sollte sich der adressierbare Markt von Netflix noch vergrößern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: