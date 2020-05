Börsenplätze NetEase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

377,55 EUR +4,27% (20.05.2020, 11:06)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

395,69 USD +3,62% (19.05.2020, 22:00)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (20.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) unter die Lupe.NetEase habe seine Q1-Zahlen publiziert und alle Erwartungen geschlagen. Der Umsatz sei um 18,3 Prozent auf 17,1 Mrd. Yuan (etwa 2,2 Mrd. Euro) geklettert und der Gewinn sei um 25,7 Prozent auf 4,21 Mrd. Yuan (gut 542 Mio. Euro) gestiegen. Diese Ergebnisse würden die Anleger im nachbörslichen US-Handel gestern honorieren - die Aktie gewinne 3,62 Prozent.Das Unternehmen habe mit einem EPS von 4,54 Dollar die Analystenprognosen um 0,56 Dollar geschlagen. Auch beim Umsatz hätten die Marktteilnehmer rund 200 Mio. Euro weniger Umsatz erwartet.Die NetEase-Aktie habe nach den Zahlen ein neues Allzeithoch bei 399,67 Dollar markiert und sich anschließend bei 395 Dollar stabilisiert. Um den Aufwärtstrend zu stärken, feuere der Konzern aus allen Rohren: Noch dieses Jahr sollten große Lizenz-Titel wie Harry Potter: Magic Awakened, Diablo Immortal und MARVEL Duel erscheinen. Dem größten chinesischen Rivalen von Tencent stünden wohl auf lange Zeit noch sehr wachstumsstarke Jahre bevor - auch angetrieben durch die andauernde Coronakrise, die gerade den Aktien der Smartphone-Spielentwickler ordentlichen Anschub gebe.Mutige Anleger können einsteigen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". NetEase sei Teil des WANT-Index. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link