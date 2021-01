Börsenplätze NetEase-Aktie:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Internet- und Online-Game-Konzerns NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) unter die Lupe.Das Tech-Unternehmen aus China mische immer mehr den Gaming-Markt auf. Die Aktie habe am 7. Januar den Ausbruch geschafft und beende damit die lange Konsolidierungsphase. In der Spitze sei der Kurs über acht Prozent gestiegen. Was könne die Zukunft bringen?Nach dem erneuten Test des GD200 auf der Unterseite am 15. Dezember 2020 habe die Aktie in den Rallymodus geschaltet. Von diesem Punkt bis heute habe der Titel in der Spitze eine Performance von über 35 Prozent generiert. Der Ausbruch und das frische Allzeithoch hätten ein Kaufsignal für langfristige Investoren generiert. Bis auf die Feiertage zum Jahreswechsel habe die Aktie in diesem Zeitraum ausschließlich grüne Vorzeichen zum Tagesschluss.In den nächsten Tagen könnte es daher kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen. Die Korrektur sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein und ihr Ende im Bereich zwischen 103,50 bis 98,40 Dollar finden. Hier lägen markante Unterstützungszonen und vermutlich entsprechende Kauforders von anderen Marktteilnehmern. Dieser Bereich eigne sich gut für einen Einstieg für jene Anleger, die noch nicht investiert seien. Anleger, welche bereits investiert seien, könnten in dieser Zone prozyklisch nachkaufen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link