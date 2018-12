Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

212,07 Euro +1,24% (07.12.2018, 16:22)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

USD 240,92 +1,03% (07.12.2018, 16:25)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (07.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse des Analysten Alex Poon von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Alex Poon vom Investmenthaus Morgan Stanley nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES).Die Analysten von Morgan Stanley beurteilen die Perspektiven von NetEase Inc. inzwischen positiver.Analyst Alex Poon setzt das Kursziel von 260,00 auf 300,00 USD herauf.In ihrer NetEase-Aktienanalyse stufen die Analysten Morgan Stanley den Titel von "equal-weight" auf "overweight" hoch.Börsenplätze NetEase-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs NetEase-Aktie:213,88 Euro +9,29% (07.12.2018, 15:43)