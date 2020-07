Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil NetCents Technology Inc.:



NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (22.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Der Krypto-Finanzdienstleister NetCents habe sich durchaus ambitionierte Ziele auf die Fahne geschrieben: Demnach sollten Umsatz und EBITDA in absehbarer Zeit gewaltig ansteigen, jedoch gebe es eine dritte Kennzahl, die Anleger im Auge behalten sollten. "Der Aktionär" verrate, welche Ziele sich NetCents bis 2022 gesetzt habe.Der Unternehmenshomepage zufolge habe sich NetCents einiges für die nächsten beiden Jahre vorgenommen: Beispielsweise sollten die Umsatzerlöse 2022 fast 32 Millionen Dollar betragen, bei einem EBITDA von mehr als 2,75 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Für 2020 peile der Krypto-Finanzdienstleister Umsätze unter 2,75 Millionen Dollar an, bei einem negativen EBITDA von fast sieben Millionen Dollar. Demnach rechne das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von über 1.000 Prozent binnen zwei Jahren.Neben der, sollte sie eintreten, traumhaften Umsatz- und Gewinnentwicklung müssten Anleger jedoch auch die Kosten im Auge behalten. Im Zeitraum von 2020 bis 2022 würden diese ebenfalls kontinuierlich von unter 12,5 Millionen Dollar auf über 22,25 Millionen Dollar ansteigen.Aus sich des "Aktionär" ist NetCents weiter nur für risikobereite Trader interessant. Langfristig orientierte Anleger setzen hingegen auf den Finanzdienstleister PayPal, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 22.07.2020)