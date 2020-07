Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) bietet über seine Online-Zahlungsplattform Verbrauchern und Händlern Online-Dienste zur Verwaltung elektronischer Zahlungen an. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich auf die Erfassung der Migration von Bargeld zu digitaler Währung, indem es die Blockchain-Technologie nutzt, um Zahlungslösungen anzubieten. (10.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetCents Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Krypto-Zahlungsdienstleisters NetCents Technology Inc. (ISIN: CA64112G1054, WKN: A2AFTK, Ticker-Symbol: 26N) unter die Lupe.Nach deutlichen Kursverlusten im bisherigen Wochenverlauf springe die NetCents Technology-Aktie am Freitag wieder um bis zu 20 Prozent nach oben. Zuvor habe NetCents erste Namen im Zusammenhang mit der kürzlich erhaltenen institutionellen Kreditfazilität in Höhe von insgesamt 1,4 Mrd. Dollar zur Abwicklung von Transaktionen bekannt gegeben.Demnach sei NetCents eine Partnerschaft mit Bison Digital LLC eingegangen, die von BKCoin Capital LP unterstützt werde. Bei Letzterem handle es sich um einen Hedgefonds für digitale Assets. Bison Digital werde als "FinTech-Unternehmen, das Börsen, Zahlungsabwicklern und anderen Unternehmen, die auf der Suche nach Liquidität im Krypto-Währungsmarkt seien, eine Plattform biete, beschrieben."Die Kreditfazilität wird es NetCents ermöglichen, über einen längeren Zeitraum über Gelder auf dem Markt zu verfügen und von Arbitragemöglichkeiten zu profitieren", heiße es in der Unternehmensmitteilung. Die Einnahmen daraus sollten wiederum dazu dienen, die Gebühren für die Kunden zu senken.Angesichts der enormen Kursschwankungen ist der Krypto-Pennystock nach Einschätzung von Nikolas Kessler von "Der Aktionär" allenfalls für Trader interessant und steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste. (Analyse vom 10.07.2020)