Bei den Fondsexperten hoch im Kurs seien Qualitätsaktien mit attraktiven Dividenden und hohen Umsätzen, wie die des Softwareunternehmens SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) und des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11). Beide Marken seien bereits seit dem Start der Analyse mit wenigen Unterbrechungen dabei. Inklusive der Grenke AG (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) aus Baden-Baden führe die Liste damit zurzeit lediglich drei deutsche Namen.



US-amerikanische Titel hätten den Heimatmarken den Rang abgelaufen. Mit Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) stünden starke Technologienamen ganz oben. Waren Buffets Holding Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2) sei bereits seit März 2014 stetig unter den Spitzenreitern. Wenn man berücksichtige, dass das Mutterhaus von Budweiser, der Brauereigigant Anheuser-Busch InBev (ISIN BE0974293251/ WKN A2ASUV), seine operativen Sitze in Löwen/Belgien und New York City habe, komme mittlerweile die Hälfte der beliebtesten Aktien aus den USA.



Mit L'Occitane International (ISIN LU0501835309/ WKN A1CXL1) aus Frankreich sei aktuell nur eine weitere europäische Marke unter den Top 10. Nicht mehr dabei sei der Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (ISIN FR0000121014/ WKN 853292), der im vergangenen Jahr für einige Monate neu dazu gekommen sei. Nebenwerte oder Schwellenländeraktien würden keine Rolle spielen.



Zu Beginn der Auswertung Anfang 2012 seien ausschließlich deutsche Blue Chips, davon acht DAX-Werte, enthalten gewesen. Bald darauf sei das erste ausländische Unternehmen hinzugekommen: Der Schweizer Konzern Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC). Diese Aktie sei seitdem stetig auf der Hitliste - per Jahresende 2019 sei sie es allerdings nicht gewesen.



Das gesamte Aktienvolumen auf der Plattform von Universal-Investment sei breit gestreut angelegt. Die zehn Top-Titel stünden dabei für rund 6 Prozent aller Anlagen. (03.03.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Fondsexperten diversifizieren ihre Aktienportfolios immer stärker auch international, so die Experten von "FONDS professionell".Große Wechsel innerhalb der Gruppe der beliebtesten zehn Aktien seien aber nicht zu erkennen. Zu diesem Ergebnis komme Universal-Investment im Rahmen einer aktuellen Auswertung. Seit 2012 analysiere die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum die Aktienanlagen von Publikumsfonds auf ihrer Plattform.Im August 2019 habe es der neuseeländische Betreiber von Seniorenwohnheimen und Kliniken Ryman Healthcare Limited (ISIN NZRYME0001S4/ WKN 749279) unter die Spitzenreiter geschafft. Der Konzern sei auch in Australien tätig. Das sei das erste Mal, dass es ein weder in Europa noch in den USA beheimatetes Unternehmen unter die Lieblinge der Lenker von Publikumsfonds schaffe.