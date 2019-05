SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

99,85 CHF -0,57% (17.05.2019, 11:14)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (17.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Der Lebensmittelkonzern hat exklusive Verhandlungen mit einem von EQT und dem Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) angeführten Konsortium über einen Verkauf des Hautpflegeschäfts (Nestlé Skin Health) für 10,2 Mrd. CHF aufgenommen. Für Lusebrink stelle der Verkauf von Nestlé Skin Health keine Überraschung dar. Der genannte Verkaufspreis sei nach Ansicht des Analysten als attraktiv einzustufen. Aus einem Verkauf zum genannten Verkaufspreis würde ein Buchgewinn von rund 4 Mrd. CHF resultieren. Der Abschluss des Deals sei für das H2/2019 geplant. Nestlé wolle danach über die Verwendung des Erlöses informieren. Lusebrink erachte weitere Aktienrückkäufe für die wahrscheinlichste Option.Mit dem geplanten Verkauf von Nestlé Skin Health setze der Konzern nach Meinung des Analysten die Trennung von Randaktivitäten und die im Rahmen der Strategie bis 2020 geplante stärkere Fokussierung auf die Kernaktivitäten konsequent fort, was er positiv werte. Jedoch sehe Lusebrink diese Fortschritte auf dem gegenwärtigen Kursniveau bereits größtenteils eingepreist. Zudem bestehe bei Nespresso und bei Wasserprodukten noch Handlungsbedarf, um hier eine zufriedenstellende Topline-Entwicklung zu erzielen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sollte die Aktie nach Erachten des Analysten nach unten absichern.Bei einem neuen Kursziel von 104,00 (alt: 100,00) CHF bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Nestlé-Aktie. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:88,56 EUR -0,34% (17.05.2019, 11:12)