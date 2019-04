SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (24.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Die Umsatzzahlen für Q1 2019 hätten auf organischer Basis (+3,4% y/y) überzeugen und die Erwartungen (Prognose: +2,7% y/y; Marktkonsens: +2,8% y/y) übertreffen können. Ursächlich sei v.a. die Entwicklung des organischen Absatzwachstums (RIG: +2,2 Prozentpunkte (PP); analysten-Prognose: +1,6 PP) gewesen. Auf berichteter Basis (+4,3% y/y auf 22,18 Mrd. CHF) sei der Umsatz erwartungsgemäß ausgefallen. Wachstumstreiber seien die Zone AMS (organisch: +3,4% y/y) sowie die Übrigen Geschäfte (organisch: +6,8% y/y) gewesen. Der Ausblick für 2019 sei bestätigt worden (u.a. weitere Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums und Verbesserung des bereinigten EPS zu konstanten Wechselkursen).Der Analyst hebe seine EPS-Prognosen für 2019 (berichtet: 4,15 (alt: 4,06) CHF; bereinigt: 4,33 (alt: 4,25) CHF) und 2020 (berichtet: 4,54 (alt: 4,46) CHF; bereinigt: 4,73 (alt: 4,64) CHF) an. Die Umsatzzahlen würden die deutlichen Fortschritte des Unternehmens bei der Umsetzung der Strategie für 2020 bestätigen. Allerdings sehe der Analyst diese Fortschritte auf dem aktuellen Kursniveau bereits größtenteils eingepreist. Zudem bestehe bei Nespresso und bei Wasserprodukten noch Handlungsbedarf, um hier eine zufriedenstellende Topline-Entwicklung zu erzielen. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sollte die Aktie nach unten absichern.Bei einem neuen Kursziel von 100,00 (alt: 92,00) CHF bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Nestlé-Aktie. (Analyse vom 24.04.2019)