Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,92 EUR -1,04% (04.11.2019, 11:33)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,98 CHF -0,06% (04.11.2019, 11:34)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (04.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Korrektur habe die Aktie des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé zuletzt wieder Boden gutgemacht. Nun stehe der Test der 100-Tage-Linie an. Gelinge das Break, könnte es schnell wieder in Richtung Rekordhoch bei 113,20 Franken gehen. Die Analysten würden überwiegend optimistisch für den Wert bleiben.Derzeit würden 16 Analysten Nestlé zum Kauf empfehlen. Zwölf würden "halten" sagen, vier "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel laute auf 111,76 Franken.Etlichen Analysten sowie Anlegern gefalle die Konsequenz, mit der das Nestlé-Management den Konzernumbau vorantreibe. In der vergangenen Woche habe es geheißen, Nestlé prüfe Kreisen zufolge Optionen für die chinesischen Marken Hsu Fu Chi und Yinlu. Dabei sei auch ein Verkauf der Einheiten nicht ausgeschlossen.Der Wert der Mehrheitsbeteiligungen werde dem Bericht zufolge auf mehr als eine Milliarde US-Dollar veranschlagt. Es seien aber noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden.Nestlé-CEO Ulf Mark Schneider habe es geschafft, den Dino Nestlé fit für die Herausforderungen der modernen Ernährungsweise zu machen. Dazu gehöre zum Beispiel der Fokus auf vegane Speisen wie Fleischersatz.Die Nestlé-Aktie bleibt langfristig aussichtsreich, ein neues Rekordhoch ist nur eine Frage der Zeit, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link