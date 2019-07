LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (29.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Beträchtliche Möglichkeiten: Die Starbucks-Einführung im 1H sei gemäß dem Unternehmen ein Erfolg gewesen. Die Produkte seien nun in 14 Märkten präsent, wobei im Sommer vier weitere und zwischen Oktober und März 20 weitere hinzukommen würden. Anfang 2020 würden neue SKUs auf vier verschiedenen Plattformen lanciert (RTD, Kapseln, Creamers, R&G). Zudem würden Produkte auf Pflanzenbasis (Incredible Burger sei in neun Märkten in EMENA lanciert worden) und NHS attraktive Wachstumsmöglichkeiten bieten.Fokussierte Kapitalallokation: Einige Marken (Yinlu, Hsu Fu Chi, Pure Life in den USA) würden immer noch unterdurchschnittlich abschneiden. Diese Geschäftseinheiten würden "erschwingliche" Produkte mit einer relativ geringen Wertschöpfung hervorbringen und stünden nicht im Einklang mit der NHW-Strategie. Im Kontext einer fokussierten Kapitalallokation stelle der Analyst die Relevanz dieser Marken mittelfristig in Frage.Bertschy passe sein Finanzmodell an, um die verschiedenen Dynamiken in den verschiedenen Divisionen zu widerspiegeln, wobei die Auswirkungen auf die zugrunde liegenden Annahmen des Analysten gering seien. Er aktualisiere seine langfristigen Annahmen zum EVA/DCF-Bewertungsmodell (leicht höheres Wachstum, tiefere Steuerrate).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 100,00 auf CHF 116,00 erhöht. (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: