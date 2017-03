ISIN Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.03.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zu kaufen.Die Branche zeichne sich durch eine relativ stabile Nachfrage aus, was sich in der geringen Volatilität des Branchenindex widerspiegele. Auf den reifen Märkten sei bei hoher Kaufkraft der Bevölkerung nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Impulse würden hier von Lebensmitteln mit gesundheitsförderndem Zusatznutzen sowie schnell und bequem zuzubereitenden Mahlzeiten (Komfort) ausgehen. In den Schwellenländern seien wegen des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Einkommen höhere Zuwachsraten möglich. Dort würden allerdings oft regulative Vorgaben und eine mangelhafte Infrastruktur das Geschäft der internationalen Konzerne behindern. Für den Nahrungsmittelsektor bleibe der Analyst bei seiner neutralen Einschätzung.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Nestlé-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei 88 CHF gesehen. (Analyse vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:72,15 EUR -0,22% (28.03.2017, 10:09)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:77,20 CHF -0,26% (28.03.2017, 10:13)