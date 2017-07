SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

83,60 CHF +0,18% (03.07.2017, 11:08)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (03.07.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) weiterhin zu kaufen.In den vergangenen drei Monaten habe sich der Trend steigender Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe umgekehrt. Auf Basis des S&P GSCI Agriculture Spot Index, der die Preisentwicklung einer Auswahl von Agrarrohstoffen in US-Dollar zusammenfasse, seien die Preise um 6,7% gefallen, seit Anfang dieses Jahres bis Ende Mai liege der Rückgang bei 2,4%. Da der Euro seitdem (Stand zum Jahresanfang: 1,05 US-Dollar) deutlich an Wert gewonnen habe, seien viele Agrarpreise in Euro deutlich gefallen. Für Weißzucker würden die Preise am Londoner Terminmarkt seit März wieder unter dem EU-Zuckerpreis liegen.Wichtig für die börsennotierten Unternehmen sei zudem der Preis für Milch. Bis April hätten die Preise relativ stabil leicht über dem Niveau von Dezember 2016 (EUR 33,10 je 100 kg) gelegen, seien im Mai allerdings leicht auf EUR 32,80 je 100 kg gefallen. Eine Sonderentwicklung habe seit einem Jahr Butter verzeichnet. Getrieben von einer weltweit stark anziehenden Nachfrage habe der Preis in der Europäischen Union im Juni bei EUR 5.581 je Tonne gelegen, mehr als das Doppelte (+121%) des Vorjahrespreises - mit steigender Tendenz. Die Preise für Obst und Gemüse dürften zumindest in Europa angesichts eines extrem kalten Winters in Südeuropa und anhaltender Trockenheit im Mittelmeerraum vorerst hoch bleiben. Die Einschätzung für den Nahrungsmittel-Sektor sei unverändert "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die Nestlé-Aktie mit dem Rating "kaufen" ein. Das Kursziel laute CHF 88,00. (Analyse vom 30.06.2017)XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:76,59 EUR +0,17% (03.07.2017, 11:02)