SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

82,36 CHF -0,22% (19.01.2018, 11:20)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkönnete Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhaltelich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekönnetesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen halte Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Ein klares Upgrade beim Verwaltungsrat von Nestlé: Pablo Isla (Inditex), Kasper Rorsted (adidas, ehemals Henkel) und Kimberly Ross (Baker Hughes, ehemals Avon und Ahold) würden Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zu Nestlé (Konsumgüter, Einzelhandel, Consumer Care, E-Commerce, Finanzen usw.) bringen. Die Verjüngung sei sehr willkommen. Steven Hoch und Naïna Lal Kidwai seien seit zwölf Jahren im VR und Andreas Koopman sogar seit 15 Jahren. Die Veränderung werde Nestlé klar neue Impulse verleihen und den Horizont erweitern.Im Brief an die Aktionäre vom letzten Jahr habe Third Point betont, dass das Unternehmen Jan Bennink (ehemals Numico, D.E Master Blenders) als Berater für seine Nestlé-Investitionen angestellt habe. Bertschy glaube, dass Third Point dabei darauf abgezielt habe, für Jan Bennink einen Platz im VR von Nestlé zu sichern.Die positiven Meldungen würden an allen Fronten und in allen Regionen bei hohem Tempo weiter gehen. Diese Änderung auf hoher Ebene sei klar positiv, wodurch eine Hochstufung offensichtlich werde. Bertschy erwarte weitere Änderungen im VR in den kommenden Jahren. CEO Mark Schneider setze seine Strategie weiterhin in hohem Tempo um (Veräußerung, Schließung von Fabriken, Zentralisierung von Immobilien, M&A usw.). Der Analyst stufe die Aktie weiter optimistisch ein.Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:70,14 EUR -0,23% (19.01.2018, 11:15)