SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

82,78 CHF +0,19% (17.01.2018, 10:04)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkönnete Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhaltelich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekönnetesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen halte Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (17.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Im US-Süßwarengeschäft sei in GJ 2016 noch ein Umsatz von USD 923 Mio. ausgewiesen worden. Gehe man von einem Rückgang im letzten Jahr um 7% aus, so ergebe sich für GJ 2017 ein Umsatz von USD 860 Mio. Das wiederum würde ein EV/Umsatz von 3,0 bis 3,3 bedeuten - ein sehr hoher Wert für Transaktionen dieser Art: Russell Stover (3,3), Cadbury (2,5), Godiva (2,3) sowie das erfolglose Angebot von Mondelez für Hershey (3,5). Berücksichtige man Nestlés Umsatzzahlen im US-Süßwarengeschäft der letzten Jahre, falle der Kaufpreis, wie gesagt, sehr hoch aus - besonders wenn man bedenke, dass sich alle anderen Marke vor ihrer Übernahme erfolgreich verkauft hätten. Zwar lägen keine konkreten Zahlen zur Rentabilität vor, der Analyst schätze den EV/EBITDA jedoch auf 20 bis 25 (ggü. 15 bei ähnlichen Transaktionen oder 20,8 bei Russell Stover).Der Analyst rechne damit, dass Nestlé sein Portfolio sowohl bei den Süßwaren wie anderen Produktkategorien weiter verschlanken werde. Das hieße bei den Süßwaren etwa, dass Marken wie Ruszkaya oder Balaban, akquiriert in den letzten zehn Jahren, ebenfalls zum Verkauf anstünden. In Zukunft werde Nestlé hier wohl ganz auf KitKat und Premiummarken wie Cailler oder Perugina setzen.Der Analyst plädiere seit Jahren für die Veräußerung des US-Süßwarengeschäfts, da dieses mit einem Marktanteil von 7 bis 8% weit hinter Hershey (32%), Mars (27%) und Lindt (10%) auf Platz vier liege. Die Veräußerung sei somit eine sehr gute Neuigkeit und der Verkaufspreis sei noch besser. Im Consumer-Care-Segment habe Nestlé letzten Dezember Atrium für USD 2,3 Mrd. mit einem höheren Wachstums- und Rentabilitätsprofil übernommen. Ein intelligenter Schritt in Nordamerika, der das Wachstum um rund 20 bis 30 BP und die Marge um 5 BP beeinflusse.Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:70,28 EUR -0,37% (17.10.2018, 10:02)