XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

72,26 EUR (27.07.2017)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 81,10 -0,55% (28.06.2017, 09:18)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).2017 bleibe ein Übergangsjahr: Dies sei seit Anfang des Jahres bekannt gewesen. Obwohl die schlechte Entwicklung bei in NSH und in Europa die Verbesserungen in den USA, in Brasilien und in der Region AOA wohl kaum überschatten dürfte, müsse das Wachstum in H2/2017 wieder hergestellt werden.Schwache Preisentwicklung: Die Geschäftsleitung habe wiederholt, dass sie einen lokalen, äußerst vorsichtigen Ansatz bezüglich der Preise und vor allem bezüglich Erhöhungen der Rohstoffpreise verfolge.NSH weiterhin eine Belastung: Die Sparte leide unter Preisdruck und Marketingausgaben. Nestlé arbeite hart, um das Wachstum zu unterstützen und die Betriebskosten zu senken. Der CEO habe angegeben, dann würde er "sehen, was uns das bringt". Nach Ansicht des Analysten bedeute dies, dass Veräußerungen eine Option seien. Bei Nestlé gebe es keine heiligen Kühe mehr.Deutliches Interesse an US-Süßwaren: Dieses komme sowohl von strategischen als auch von finanziellen Käufern. Es werde damit gerechnet, dass der Verkauf vor Jahresende abgeschlossen sein werde.Die Ergebnisse für Q2/2017 würden wie ein letzter Aufruf für Nestlé in einem herausfordernden und sich rasch entwickelnden Umfeld klangen. Das Unternehmen müsse radikale Maßnahmen bezüglich der Kapitalallokation ergreifen, wofür der Analyst schon seit geraumer Zeit plädiere: "Nestlé sollte nicht davon zurückschrecken, das Portfolio weiter zu verschlanken, Gemeinkosten aggressiv nachzuverfolgen und Ressourcen zum erfolgversprechendsten Geschäftsbereich umzulagern. Die Umsetzung und ihre Geschwindigkeit sind von zentraler Bedeutung." (Bericht vom 10. März 2016.) Nestlé müsse sich für die richtigen Schlachten entscheiden. Dringend.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 96,00. (Analyse vom 28.07.2017)