Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (15.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Das organische Wachstum von 1,9% in Q4 ggü. 3,1% in Q3 sei vor allem durch einen RIG-Rückgang von 2,6% auf 1,2% zurückzuführen gewesen. Der Analyst weise darauf hin, dass der Rückgang vor allem durch die Regionen AMS (1,3% auf -0,2%) und AOA (4,6% auf 2,5%) bedingt gewesen sei. Zudem weise der Analyst auf die erhebliche Verlangsamung des Umsatzwachstums bei NSH/NHS hin, wobei das organische Wachstum von 10% in Q3 auf 2,3% in Q4 gesunken sei. Insgesamt sei das GJ17 aufgrund des langsameren RIG hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben, die Preisstellung habe seinen Erwartungen entsprochen. Der Online-Umsatz sei um 32% gestiegen. Nespresso habe um 4,8% zugelegt.Die Betriebsgewinnmarge im Handelsbereich sei um 60 BP auf 14,7% gesunken (ggü. Prognose von -40 BP auf -60 BP). Massive Restrukturierung (CHF 673 Mio. Kosten und CHF 518 Mio. Wertberichtigung würden den Analysten-Schätzungen entsprechen). Die zugrundeliegende Betriebsgewinnmarge sei um 50 BP in kW bzw. 40 BP in CHF (ggü. Prognose von 20 BP) gestiegen. Der zugrundeliegende EPS habe den Analysten-Erwartungen entsprochen, die Dividende liege knapp darunter. Der FCF sei wie von dem Analysten erwartet und aufgrund niedrigerer Zuflüsse geringer als im Vorjahr ausgefallen. Insgesamt sei das NUV in % des Umsatzes weiter gesunken.Strategische Überprüfung: Veräußerung des Versicherungsgeschäfts von Gerber (CHF 850 Mio. Umsatz ggü. VontE CHF 450 Mio.). Starke Antwort auf CEO von L'Oréal CEO: Status quo bezüglich Beteiligung, Erhöhung nicht beabsichtigt.Ausblick: OG von 2 bis 4% (Kons: 3,5%), Margenverb. im Einklang mit 2020-Zielen, Restrukturierungskosten von CHF 700 Mio. (VontE: CHF 420 Mio.), Steuersatz ab 2018: -200 Bp (US-Steuerreform). Das GJ17 sei ein Übergangsjahr gewesen, und zwar ein hartes. Die größte Enttäuschung habe wohl die Entwicklung des RIG in Q4 dargestellt. Der Analyst sei nach wie vor der Ansicht, dass sich Nestlé auf die richtigen Problemfelder konzentriere und erwarte hier 2018 die ersten positiven Effekte. Auch die Zielvorgaben für 2020 würden ihm realistisch erscheinen. Prognose nur marginal tangiert,Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: