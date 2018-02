Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

65,84 EUR -0,24% (16.02.2018, 10:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

75,84 CHF +0,18% (16.02.2018, 10:05)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (16.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Danone habe im Geschäftsjahr 2017 ein org. Wachstum von 2,5% (erwartungsgem.) und einen Volumenrückgang von 1,4% verzeichnet. In Q4 17 habe das org. Wachstum bei 3,7% (Kons: 3,3%), bei einem Volumenwachstum von -1,7% (Kons: +0,9%) gelegen. Gesamthaft gesehen, ähnle das Bild bei Danone sehr dem bei Unilever, da beide rückläufige Volumina bei positiver Preisgestaltung aufgewiesen hätten. Man vergleiche das org. mit dem Volumenwachstum 2017 bei ausgewählten Branchenvertretern: Nestlé 2,4% vs. 1,6%, Danone 2,5% vs. -1,4%, Unilever 3,1% vs. 0,8%, Unilever Foods 2,7% vs. -0.2% und Mondelez 0,9% vs. -0,6%.Danones Marge sei um +60 Bp auf 14,4% gestiegen und habe damit etwas über den erwarteten 14,3% gelegen. Im Vergleich dazu habe Nestlé seine Marge um +50 Bp auf 16,5%, Unilever um +110 Bp auf 17,5% und Mondelez um +180 Bp auf 15,9% gesteigert.F&B-Unternehmen weiterhin mit hohem Cashflow: In Prozent des Umsatzes habe Unilever im letzten Jahr mit einer Steigerung von +80 Bp auf 10,6% die beste Performance gezeigt. Die Mitbewerber hätten hingegen einen Rückgang dieses Werts verzeichnet: Nestlé von 12,9% auf 10,6%, Mondelez von 6,2% auf 6,1% und Danone von 9,1% auf 7,0%.Das Umfeld sei für die globalen Akteuren im F&B-Sektor schwierig geblieben. Die Unternehmen würden mit größeren Anstrengungen zur Erreichung von Kostensenkungen auf das gedämpfte Wachstum reagieren. Nestlé verschlanke sein Portfolio (Veräußerung des US-Süßwarengeschäfts, das Pasta-Geschäfts in Italien, von Pamlab, Sweet Earth und Wassergeschäften), schließe Werke (Österreich), führe Restrukturierungen durch (Süßwarengeschäft in Europa, NSH) und überprüfe die Organisationsstrukturen. Es seien zahlreiche und tiefgreifende Änderungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: